وزيرا خارجية فرنسا وإيطاليا يناقشان عملية الاستقرار في ليبيا

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، نظيره الفرنسي جان إيف لودريان معرباً له عن التقدير بشأن اعتقال الإرهابيين الهاربين في فرنسا ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية أن الجانبين، ناقشا أيضًا عملية الاستقرار في ليبيا واللجوء والهجرة والتنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد التقى أمس نظيره البريطاني دومينيك راب، في إطار اجتماعات مجموعة السبع في لندن، حيث ناقشا عدة ملفات، على رأسها الملف الليبي.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزيران جددا التأكيد على تقارب وجهات النظر بين إيطاليا والمملكة المتحدة مع تولي رئاستي مجموعة العشرين ومجموعة السبع على التوالي.

وناقش الجانبان الرغبة في تعزيز أجندة إيجابية مشتركة حول الملفات المتعلقة بشرق المتوسط ​​وليبيا، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.