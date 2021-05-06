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«مكافحة الأمراض»: 266 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 446 حالة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 446 مصابا، وتوفت حالة واحدة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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