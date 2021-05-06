«مكافحة الأمراض»: 266 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 446 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 446 مصابا، وتوفت حالة واحدة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا