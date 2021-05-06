أحوال الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام القادمة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، ملخص عام للأحوال الجوية على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وننشر لكم النشرة كاملة، وفقا لما نقله المركز الوطني للأرصاد الجوية:

ملخص عام: منخفض جوي حراري يؤثر علي مناطق الوسط والجنوب ومناطق الشمال الشرقي يعمل علي ارتفاع درجات الحرارة بينما تتأثر مناطق الشمال الغربي بامتداد لمرتفع جوي يعمل على اعتدال في درجات الحرارة.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.

• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة احيانا مما قد تسبب إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25 – 30) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (31 – 39) مْ على أغلب مناطق الدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على الساحل وتكون جنوبية شرقية على الدواخل تتحول يوم الغد على اغلب المناطق إلي جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26 -36) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (42 – 46) مْ على الواحات – اجدابيا – مرادة والجغبوب وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر بينما تنخفض يوم السبت علي معظم المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء يوم الغد.

• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط من حين لا أخر على الحمادة وغدامس مما تسبب إثارة الأتربة والرمال.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-44) مْ وتنخفض يوم السبت.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (42-45 )مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:52)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:13)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية