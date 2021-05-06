مدير الأمن في طبرق يتفقد التمركزات الأمنية داخل المدينة 

أخبارليبيا24- خاص

تفقد مدير أمن طبرق العميد خالد البسطة خلال جولة أمنية داخل شوارع وسط المدينة التمركزات الأمنية يرافقه عميد البلدية فرج بوالخطابية ورئيس قسم البحث الجنائي المقدم سامي إدريس.

وقام البسطة خلال الجولة أمس الأربعاء بالمرور على التمركزات الأمنية المتكونة من البحث الجنائي والنجدة والإدارة العامة للبحث والمرور ومركز شرطة المدينة.

وقام مدير الأمن باستطلاع آراء المواطنين حول الوضع الأمني وإغلاق الشوارع الرئيسية لفتح المجال للعائلات للتسوق في ظروف أمنية جيدة بعيدة عن أي مضايقات من الشباب والسيارات.

وقد أبدى المواطنين ارتياحهم للوضع الأمني خلال ليالي الشهر الكريم مشيدين بدور الأمن الواضح في الشوارع وأمام المحلات.