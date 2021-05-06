الكوني: إجراء الانتخابات القادمة بموعدها هو هدفنا الرئيسي.. وسأعمل مع بوجناح على التواجد بالمنطقة الجنوبية

ليبيا – عقد موسى الكوني النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي مؤتمرًا صحافيًا أمس الأربعاء في طرابلس، تحدث خلاله عن آخر المستجدات المتعلقة بعمل المجلس الرئاسي ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية ومساندتها في القيام بمهامها في توفير العيش الكريم للمواطن وتنفيذ المهام الموكلة لها، خاصةً تنفيذ الاستحقاق الانخابي بموعده في 24 ديسمبر 2021.

الكوني قال خلال مؤتمر صحفي تابعته المرصد أكد على أن الليبيين ذاهبون لإنتخابات مهاية العام، داعيًا اياهم لأن يعدو العدو واحسان الاختيار لمن سيحكم ليبيا خلال السنوات القادمة.

وأعرب عن أمله من كافة الأطراف لتذليل الصعاب من أجل هذا الهدق، مطالبًا كل الساسة الذين يرون في أنفسهم القدرة على قيادة ليبيا الان أن يعدو العدة للمشاركة ومساعدة الحكومة على تنفيذ هذا الاستحقاق.

كما طالب عضو المجلس الرئاسي لجنة الـ75 للحوار السياسي بالاسراع في البث بشأن القاعدة الدستورية التي تم إعدادها من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عنها، معربًا عن أمله بأن يعتمدها البرلمان بأسرع وقت ممكن رغم الدعوات بتسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات بدل عماد السايح زأنه يخشى بأن تؤثر هذه الخطوة على اجراء الانتخابات القادمة.

ودعا البرلمان إلى أنه حتى لو أراد تكليف شخصية جديدة عليه أن يحرص على أن تستمر الرئاسة الحالية للمفوضية حتى نهاية العام للإشراف على الانتخابات المرتقبة.

وقال :”إن أهالي الجنوب هم من دفعوا الثمن غاليًا، جراء الصراعات والحروب التي شهدتها البلاد والتي شملت كل مناحي الحياة الامنية والسياسية والاقتصادية”، مضيفًا بأنه سيقوم بزيارة للجنوب رفقة نائب رئيس الحكومة بوجناح لبحث سبل انشاء مقرات لهما هناك للعمل مع أهل الجنوب بشكل مباشر لرفع معاناتهم.

وأوضح أن الأزمات شملت كل مناطق الجنوب دون استثناء وأن زياراته للشرق أو الغرب جاءت بهدف الدعوة للوصول إلى الحل السياسي للأزمة، باعتبار أن كل مايحدث الآن هو بسبب الخلاف السياسي.

وتابع: “كفانا حروبًا، والتي لم نحقق خلالها أي نصر. لقد هُزمنا جميعًا وفقدنا مؤسسات كانت قادرة على بناء الدولة. وعلينا أن نوجه أنظارنا إلى 24 ديسمبر موعد تأسيس الدولة والنظام المستقر، تنظيم الانتخابات القادمة هو التحدي الأكبر لنا ومتطلبات الشعب مستحيل تحقيقها بالكامل خلال هذه الفترة”، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية ستحقق الكثير خلال الشهور القادمة، وفق قوله.

وأعلن أنه سيتوجه ومعه عدد من أعضاء الحكومة إلى الجنوب الليبي للالتقاء بالقيادات العسكرية في المنطقة، وذلك مواصلة للعمل والجهود التي بدأها لتوحيد المؤسسة العسكرية، باعتبارها تمثل التحدي الأكبر في تحدي وضع الأسس المتينة للوصول إلى ليبيا الموحدة، مضيفًا : “أنجزنا الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة، ونحن بانتظار توحيد المؤسستين العسكرية والمالية”.

ووجه الكوني التحية لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ونجاحها في تثبيت وقف إطلاق النار، وبناء الثقة بين كل الأطراف وتبادل الموقوفين، ومساعيها التي يأمل لها النجاح بفتح الطريق الساحلي، حسب قوله.

وأشار إلى الزيارات المتعددة التي قام بها المجلس الرئاسي للخارج، مؤكدًا أن المجلس منفتح على كل الأطراف وأنه مُلزم بالتواصل مع الدول التي لها علاقة بالشأن الليبي.

وأوضح أن هذه الزيارات والاتصالات تم خلالها التطرق مع هذه الدول إلى مساعدة ليبيا في توحيد مؤسساتها وتنفيذ الاستحقاق المنشود، وهو إجراء الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

وجدد التأكيد على دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها المنوطة بها خلال الفترة القصيرة في التخفيف من الأزمات الراهنة التي يعيشها المواطن في ليبيا.