ليبيا الان

«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 6 مايو 2021)

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال على الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية من ثلاث إلى أربع ساعات، اليوم الخميس.

ولا طرح أحمال على الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة الكهربائية، حسب نشرة طرح الأحمال اليومية المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

وحدث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عدة مرات خلال الفترة الماضية، وهو ما دانه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، معتبرا أنه انقطاع «غير مبرر»، مؤكدا أنه «حدث بفعل فاعل»، معلنا رفع ملف بالخصوص إلى النائب العام.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • سارعوا لخراب بيوتكم في هذه الليالي المباركه الم يكفيكم عشرة سنوات تمرميد لليبيين يا مخانب ؟ غير وين تبوا تصلوا ؟ الله ياخد الحق في كل من اهان الليبيين زي اللي ماتوا و لن يسامحهم الليبيين و اللي مازالوا زي التيس علي زيدان والسراج فرخ الحرام الي الجبان الكذاب دبيبه

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