منظمة قارة عافية توزع مساعدات مالية على الأسر والأرامل والمطلقات

وزعت منظمة قارة عافية للأعمال الانسانية مساعدات مالية على الاسر المحتاجة والارامل والمطلقات لاعانتها على تكاليف عيد الفطر المبارك.

شملت هذه المساعدات أكثر من 200 عائلة من الاسر المحتاجة والمطلقات والارامل حيث تم دعمها بمبلغ مالي قدره خمسمائة دينار لكل اسرة في هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء.

وأوضحت يثرب مفتاح معيوف رئيسة منظمة قارة عافية للأعمال الانسانية ان هذه المساعدات المالية مقدمة من بعض رجال الاعمال والخيرين من ابناء الوطن الصالحين تضامنا مع هذه الاسر.