المنفوخ: ملتقى الحوار السياسي سيناقش آلية البث بمقترح القاعدة الدستورية بعد عيد الفطر

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي معاذ المنفوخ إن مسألة القاعدة الدستورية ليست وليدة اللحظة، فقد عملت عليها اللجنة القانونية منذ عدة أشهر ماضية، مشيرًا إلى أن ملامح القاعدة الدستورية تم توضيحها بشكل كامل.

المنفوخ لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حتى الآن” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الخلاف ما زال على مسألة اختيار الرئيس فقط في أن يكون مباشرة من الشعب، أم من السلطة التشريعية التي سيتم انتخابها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمشروع الدستور إن لم يتم البت في النقاط من قبل مجلسي النواب والدولة سيتم إحالة الأمر لملتقى الحوار الليبي، مؤكدًا دعمه لمجال الاستفتاء على الدستور إذا لم يتم الاتفاق على مشروع الدستور والاستفتاء عليه عن طريق لجنة صياغة الدستور أو اللجنة التأسيسية، لكي لا يتم تأجيل موضوع الانتخابات المقبلة والتلاعب فيه والذي أصبح نوعًا ما مقدسًا في الشارع الليبي بحسب قوله، بالتالي يجب أن يكون هناك بديل جاهز في حال لم يتم الاستفتاء على الدستور.

وتابع: “أتمنى أن يتم البت في الدستور بالاستفتاء عليه من الشعب؛ لأن هناك حكمًا قضائيًا لا يمكن تجاوزه، هذه المرحلة أجلت لما بعد الانتخابات هذا يعني رأي اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي ولم يكن رأيًا معتمدًا من مجلس الأمن أو من مجلس النواب، وليس لدى القرار أي صبغة قانونية ولا يمكن أن يدعم إلا من خلال مجلس الأمن بتتم الموافقة عليه بأغلبية موصوفة، وبعدها يصبح ذات صفة قانونية”.

واعتبر أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تدخلت في مشروع صياغة الدستور المنجز والذي تم الاتفاق عليه بأغلبية موصوفة من عام 2017 للآن، بسبب تقاعس أعضاء السلطة التشريعية.

كما أكد على أن جميع المؤشرات غير واضحة لوجوب الاستحقاق الانتخابي يوم 24 ديسمبر إلا الضغط الدولي الموجود من دول كبرى وإقليمية، مشيرًا إلى أنه حتى لو وفرت حكومة الوحدة الوطنية الدعم المالي المستحق للمفوضية العليا للانتخابات لن تتم الانتخابات؛ لأنه لا يوجد هناك بيئة أمنية مناسبة أو أرضية خصبة لإجرائها في ظل الانقسام العسكري والاختلاف السياسي، بالإضافة لانقسام المفوضيات والجهات التشريعية والقانونية.

وأضاف: “بعض النقاط الموجودة في القاعدة الدستورية لم يفصل الأمر فيها، أتوقع شكل النقاش فيها لن يكون بالسهل؛ لأنه بالنسبة لملتقى الحوار السياسي يوجد الكثير من التنوع السياسي والفكري والثقافي، آلية البت في القاعدة سيتم مناقشتها عبر جلستين بعد العيد إما اجتماع على أرض الواقع أو افتراضي، مع العلم أن هناك ضغوطات كبيرة جدًا، ليكون التصويت سريًا وعلى حسب الإرهاصات وتوجه الملتقى العام”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية