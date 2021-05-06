«المركزي» يعتمد خطة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني

اعتمد مصرف ليبيا المركزي التقرير المقدم من الفريق المكلف بإعداد مبادرة تطوير خدمات أنظمة الدفع الإلكتروني، الذي تضمن خارطة طريق لتطوير تلك الخدمات.

وجرى إعداد خارطة الطريق بالتعاون بين المصارف التجارية وشركة معاملات وبإشراف ودعم مباشر من المصرف المركزي، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى عقد محافظ المصرف الصديق الكبير اجتماعا مع الفريق خلال الأسبوع الجاري، لمتابعة تنفيذ مبادرة المصرف لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني خلال العام 2021.

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