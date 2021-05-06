بوراس: الوقت غير مناسب لتغيير مجلس المفوضية ورئيسها

ليبيا – قالت النائبة عن منطقة حي الأندلس ربيعة بوراس إنه ليس من الموضوعية تفسير تخوف بعض النواب أو أعضاء مجلس الدولة الإستشاري من حصيلة نتائج الانتخابات القادمة، بكونها مجرد حرص البعض على الاحتفاظ بمقاعدهم البرلمانية أو مواقعهم داخل مؤسساتهم.

بوراس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، أوضحت أن مخاوف البعض قد تكون مبررة في ظل استمرار ما تمر به البلاد من أزمات، وعدم تطبيق مرتكزات المرحلة الانتقالية على أرض الواقع، كخروج المرتزقة، وعودة النازحين والمهجرين، وإرساء العدالة الانتقالية، ومعالجة الأوضاع الأمنية، واستمرار الإفلات من العقاب، وكل هذه المشاكل مستمرة ونحن نقترب من موعد الانتخابات.

وأضافت أبو راس مستدركة: “يجب على الجميع أن يرضخ لإرادة الشعب الذي سيقرر في الأخير مصيره، أما مطلب تغيير رئيس المفوضية لكونه من المناصب السيادية، فهو متضمن بخريطة الطريق الأممية، التي نتجت عن ملتقى الحوار السياسي، وليس قرار أشخاص ونواب وأعضاء بعينهم”.

بوراس اعتبرت أن الوقت قد يكون بالفعل غير مناسب فيما يتعلق بتغيير مجلس المفوضية ورئيسها، الذي يعمل بشكل جيد، ويحاول قدر الإمكان تذليل العقبات من أجل إنجاح الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية