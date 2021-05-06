“نورلاند” لوزير الصحة: الشركات الأمريكية على استعداد لتوفير اللقاحات

ناقش وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ، علي الزناتي، مع سفير الولايات المتحدة، ريتشارد نورلاند، تطورات الوضع الصحي في ليبيا.

وأوضح حساب وزارة الصحة الليبية على فيسبوك، في بيان أن “النقاش بين الزناتي ونورلاند جرى عبر تقنية زووم، حيث رحب الوزير بالسفير، ودار الحديث حول القطاع الصحي بليبيا ومدى التعاون والاستفادة من الخبرات الامريكية المتعددة في هذا المجال”.

ومن جانبه أكد “نورلاند” على دعم بلاده للقطاع الصحي كما أن الشركات الأمريكية على استعداد للتعاون في القطاع الصحي وكذلك توفير اللقاحات.

وتطرق الاجتماع لمناقشة حول الوضع الوبائي العالمي وضرورة التعاون لمجابهتها من ضمنها توافر اللقاحات .