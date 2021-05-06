إيريني: قائد عملية إيريني سيتوجه إلى طرابلس لبحث إمكانية تدريب خفر السواحل الليبي

ليبيا – أكد مصدر أوروبي مطلع أن قائد عملية إيريني البحرية المختصة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد الأسلحة لليبيا، سيتوجه قريبًا إلى العاصمة طرابلس لبحث إمكانية العودة إلى تدريب قوات خفر السواحل الليبية.

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته وفقًا لمل نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، أشار إلى أن تدريب عناصر خفر السواحل الليبي يدخل بالأساس في إطار المهام الموكلة لعملية إيريني البحرية التي تعمل في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المصدر أن قائد عملية إيريني سيبحث الأمر مع السلطات الليبية الجديدة، فالتدريب متوقف منذ عام واستئنافه أمر مهم لنا، حسب كلامه.

وأشار المصدر إلى أنه رغم الصعوبات والعراقيل، ما زالت طواقم هذه العملية تقوم بواجبها وتعطي نتائج في مجال تحري انتهاكات قرار الأمم المتحدة وتفتيش السفن المشكوك بأنها تخالف ذلك.

وكرر المصدر التعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية الجديدة ولعمل الأمم المتحدة هناك.

أما فيما يتعلق بإمكانية مشاركة الاتحاد ببعثة مراقبة لوقف اطلاق النار في ليبيا، قد أقر المصدر أن الأمم المتحدة تتحاور مع عدة دول بشكل فردي منها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية