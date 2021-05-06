سالم: مصر لن تقبل عرض أنقرة ببقاء قواتها في ليبيا مقابل التخلي عن الإخوان

ليبيا – قال الخبير العسكري المصري نصر سالم إن مصر لها سقف محدد في ليبيا لن تقبل بأقل منه، حتى لو تعقدت العلاقة مع تركيا مرة أخرى، وأول خطوة أن تخرج قواتها العسكرية وعناصرها المسلحة، وإذا عرضت أنقرة بقاء قواتها في ليبيا مقابل التخلي عن الإخوان فلن تقبل مصر، لأنها تضع المطلبين في كفة واحدة لارتباطهما الوثيق.

سالم وفي تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية اليوم الخميس، أشار إلى أن الخط الأحمر الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي سرت- الجفرة لن يزول بتقارب القاهرة وأنقرة، بل سيكون تنفيذه منطلقًا لعلاقات أفضل، والعكس صحيح.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية