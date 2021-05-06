جماعة الإخوان: ليست لنا أي نوايا للمشاركة في الانتخابات عقب تحولنا لـ “الإحياء والتجديد”

ليبيا – قال عضو مجلس إدارة جمعية “الإحياء والتجديد” عمر الوحيشي إن انتقال جماعة الإخوان المسلمين الليبية إلى جمعية الإحياء والتجديد ليس وليد اللحظة، فقد سبقه عمل طويل يمتد إلى عدة سنوات، وكطبيعة النقلات المفصلية في حركة المؤسسات فإنها تقابل بكثير من عدم الرضا.

الوحيشي وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أضاف: “هذا الانتقال أخذ منهم كل هذه المدة من أجل إحداث حالة من الإجماع، نحرص في أساسها على جمع الصف كله وحشد طاقته نحو الانطلاقة الجديدة”.

ومن بين الأسباب الأخرى التي ساهمت في تأخير إعلان إخوان ليبيا الانتقال لجمعية ظروف ما وصفه بـ “الاعتداء على العاصمة طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة).

وبخصوص الاعتقاد بأن تحول الجماعة إلى جمعية يهدف للمشاركة في الانتخابات، نفى الوحيشي ذلك، قائلًا: “نحن في جمعية الإحياء والتجديد، ليست لنا أي نوايا للمشاركة في الانتخابات”.

وأضاف: “في ميثاق المؤسسة نتعامل مع الشأن الوطني كشأن عام يؤثر على حياة الليبيين، ولن نشارك في العملية السياسية”.

الوحيشي إدعى في ختام حديثه أن هدف جماعتهم التركيز أكثر على العمل المجتمعي والمساهمة بقدر أكبر في بناء الوطن، وتماسك المجتمع ووحدته، ووحدة البلاد وسيادتها على حد زعمه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية