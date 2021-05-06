«السايح» يوقع اتفاقية تعاون مع «هيئة المعلومات» لإنجاح الانتخابات

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات وذلك في إطار تكامل الجهود الرامية إلى إنجاح الانتخابات المقرر إجراءها 24 ديسمبر المقبل.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “وقع عن جانب المفوضية، رئيس المجلس، عماد السايح، فيما وقع عن جانب الهيئة العامة للمعلومات، رئيس الهيئة عبد الرؤوف البيباص”.

وأضاف “الاتفاقية والتي جرى توقيعها بديوان مجلس المفوضية، تهدف إلى الرفع من وتيرة التعاون في مجال المعلومات ودعم البنية التحتية المعلوماتية التي الخاصة بسجل الناخبين وتحديثه المتوقع خلال الفترة القريبة القادمة”.

وتابع “كما تهدف الاتفاقية إلى ربط قواعد البيانات الخاصة بالمفوضية ومدى تحقيق الاستفادة القصوى من المعلومات المضمنة في قواعد البيانات الوطنية بما يخدم المصلحة العامة”.

ويوم الثلاثاء الماضي، استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، والوفد المرافق لها.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “بحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين المفوضية ووزارة الثقافة في إطار التحضيرات للاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر القادم، ووضع خطط وبرامج مشتركة لتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية كإحدى مقومات المواطنة في مجتمع يتطلع إلى بناء قيم حضارية وإنسانية”.

وأضاف “استعرض الدكتور السايح استعدادات المفوضية لإطلاق حملات التوعية الانتخابية التي من المنتظر أن تنطلق خلال الفترة القريبة القادمة، مثمناً الدور الذي ستضطلع به المؤسسة الثقافية كشريك داعم لانتخابات حرة نزيهة تحظى بالسلمية والمصداقية”.

وتابع “أعربت توغي عن استعداد الوزارة لتقديم كافة السبل لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يتطلع إليه الليبيون كخطوة متقدمة نحو الاستقرار والتقدم، مشيرة إلى ما يمكن أن تقدمه المكاتب والمراكز الثقافية المنتشرة في كافة ربوع ليبيا خلال الحملات التوعوية المرتقبة”.