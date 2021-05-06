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الحويج يبحث مع الحبري أثر سعر الصرف والكتلة النقدية على الأسعار والتضخم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج خلال لقائه نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري يوم الأول من أمس في مدينة بنغازي سُبل معالجة التشوهات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وأثر سعر الصرف والكتلة النقدية على الأسعار والتضخم، والعمل على تحريك عجلة الاقتصاد.

جانب من اجتماع الحويج مع ادارة المصرف المركزي في بنغازي

 

اللقاء ناقش -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد- آلية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية بما يحقق التنمية الاقتصادية، والعمل على معالجة المقاصة بين المصارف وتوفير السيولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني وتفعيل سوق الأوراق المالية، ومنح الفرص للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال تجاوز البيروقراطية والقضاء على الفساد، وإمكانية التمويل عن طريق الائتمان.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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