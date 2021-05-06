مفوضية الانتخابات توقع اتفاقية تعاون مع هيئة المعلومات

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس 6 مايو 2021، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات في إطار تكامل الجهود الرامية إلى إنجاح انتخابات 24 ديسمبر القادمة.

ووقع عن جانب المفوضية رئيس المجلس عماد السايح، فيما وقع عن جانب الهيئة العامة للمعلومات، رئيس الهيئة عبدالرؤوف البيباص.

وتهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها بديوان مجلس المفوضية، إلى الرفع من وتيرة التعاون في مجال المعلومات ودعم البنية التحتية المعلوماتية التي الخاصة بسجل الناخبين وتحديثه المتوقع خلال الفترة القريبة القادمة، كما تهدف إلى ربط قواعد البيانات الخاصة بالمفوضية ومدى تحقيق الاستفادة القصوى من المعلومات المضمنة في قواعد البيانات الوطنية بما يخدم المصلحة العامة.