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أوغلو: إنهاء الدعم العسكري المقدم بناءً على اتفاقية ثنائية بين أنقرة والوفاق لن يكون في صالح ليبيا

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن اتفاق تركيا وألمانيا على ضرورة مغادرة جميع المقاتلين الأجانب ليبيا، مشيرًا إلى أن أنقرة لديها ما وصفه بـ”اتفاق ثنائي مع الحكومة الليبية” (اتفاق السراج – اردوغان) بشأن تمركز قواتها هناك دون أن يشير إلى إرسال بلاده لأكثر من 10 ألاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

أوغلو وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هيكو ماس في برلين قال :” إن القوات التركية في ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، وينبغي عدم الخلط بينها وبين المقاتلين الأجانب المتمركزين هناك”.

وأضاف:” متفقون على انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا، إلا أن إنهاء الدعم المقدم بناءً على اتفاقية ثنائية لن يكون في صالح ليبيا”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • أولا : الدعم المقدم من تركيا ليس مجانيا ، ثانيا : الاتفاقية لم تستكمل شروطها ، فهي لم يصادق عليها البرلمان الليبي ، كما حدث مع البرلمان التركي ، ومن الخداع القول بأن الاتفاقية تمت مع حكومة معترف بها دوليا ، لأن الحكومة التركية معترف بها ، ومع ذلك فلم تكتف بمجرد توقيعها ، بل صادق على ذلك البرلمان التركي : ثالثا : ما يجري الحديث عنه حاليا هو سحب كل عسكري من ليبيا ، فالمسلحون دخلوا بناء على طلب حكومة معترف بها ، وحين تطلب منهم الحكومة الانسحاب يجب أن يغادروا ، هذه أمور متعارف عليها دوليا ، وهذا أمر يختلف عن المساعدات التركية ، هما أمران منفصلان ، والسيد يريد أن يخدعنا بالخلط بينهما .

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    • يجب على المجلس الرئاسى القائد الاعلى للحيش ان يطلب من لجنة العشرة بيان شامل بكل القوات الاجنبية والمرتزقة ويصدر قرار بخروجها خلال فترة زمنية نحددة وقبل اجراء الانتخايات ومن لا يمتثل للقرار يعتبر محتل يطلب مساعدة المجتمع الدولى على اخراجه بالقوة فسيادة ليبيا خط احمر لا يفرط فى سيادة وطنه الا من يفرط فى شرفه فى خيام النكاح

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  • لم ارى بجاحة اكثر من هذا المتخلف عقليا فاذا كانت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية التى نالت ثقة مجلس النواب تقول لكم اخرحوا ياكلاب من بلادنا فماذا تنتظر واذا كان رئيس المجلس الرئاسى والقائد الاعلى للجيش الوطنى قال لكم فى انقرة اخرجوا من بلدنا فماذا تنتظرون !! حجكم البالية لا يقانع بها اى طفل فالسراج لم يكن بملك صلاحية توقيع اى اتفاق معكم طبقا لاتفتق الصخيرات القرار بالتوافق بين اعضاء النحلس الرئاسى التسعة ثم يحصل على تصديق البرلمان فلو ان برلكان تركيا لم يصدق على الاتفاق هل كنتم تستطيعوا ارسال اى كلب من عندكم كما ان من وقع معكم بالباطل رحل الى الابد والان من يحكم بامر الشعب يقول لكم ارحلوا ياكلاب فماضيكم الاستعمارى دموى وقذر ومنها مذابح الارمن .
    وانشاشد السيسى عدم توقيع اى انفاقيات مع تركيا الا بعد سقوط اردوغان والافضل عقد اتفاقية دفاع مشترك مع ليبيا مع المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش حاليا وله الصلاحية دون الاهتمام بهزبان وزير خارية المعتوه فهو معزول عالميا وراينا كان فى فرح السودان يصفق للثوار الذين اسقطوا الاهوانى الحقير عمر البشير رغم انه اهدى جزيرة سواكن لاردوغان بالمجان واستعادها الشعب السودانى وعلى الشعب الليبى ان يخرج للمطالبة برحيل الاحتلال البغيض التركى واعلان الجهاد المسلح ضده من احفاد عمر المختار

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