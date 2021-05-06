أوغلو: إنهاء الدعم العسكري المقدم بناءً على اتفاقية ثنائية بين أنقرة والوفاق لن يكون في صالح ليبيا

ليبيا – أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن اتفاق تركيا وألمانيا على ضرورة مغادرة جميع المقاتلين الأجانب ليبيا، مشيرًا إلى أن أنقرة لديها ما وصفه بـ”اتفاق ثنائي مع الحكومة الليبية” (اتفاق السراج – اردوغان) بشأن تمركز قواتها هناك دون أن يشير إلى إرسال بلاده لأكثر من 10 ألاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

أوغلو وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هيكو ماس في برلين قال :” إن القوات التركية في ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، وينبغي عدم الخلط بينها وبين المقاتلين الأجانب المتمركزين هناك”.

وأضاف:” متفقون على انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا، إلا أن إنهاء الدعم المقدم بناءً على اتفاقية ثنائية لن يكون في صالح ليبيا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية