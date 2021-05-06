«الرئاسي» يكلف حسين العائب برئاسة «المخابرات»

كلف المجلس الرئاسي حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات.

جاء ذلك في القرار رقم 17 للعام 2012، حيث وجه بالعمل به من تاريخ صدوره أمس الأربعاء، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

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