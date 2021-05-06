«الرئاسي» يكلف حسين العائب برئاسة «المخابرات»

كلف المجلس الرئاسي حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات.
جاء ذلك في القرار رقم 17 للعام 2012، حيث وجه بالعمل به من تاريخ صدوره أمس الأربعاء، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
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كلف المجلس الرئاسي حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات.
جاء ذلك في القرار رقم 17 للعام 2012، حيث وجه بالعمل به من تاريخ صدوره أمس الأربعاء، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
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المضحك ان الدبدوبة التركى بيقول لقناة الجزيرة الحقيرة ان رئيس الخكومة هو القائد الاعلى للجيش ولم يقرأ صلاحيته وصلاحيات المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش والمسئول عن تعيينات قيادات الجيش وها هو يعين رئيس المخابرات ومن حقه تعيين مدعى عسكرى وناطق رسمى باسمه وغيره من المناصب عدا القائد العام ورئيس الاركان فيحتاج لموافقة البرلمان
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