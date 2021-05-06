بلدي غريان: نعمل على زيادة أشجار الزيتون بعد فوز “زيتنا” بجائزتين في ألمانيا

فازت بلدية غريان بميدالية فضية و برونزية في مسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون، المقامة في برلين بتاريخ 12 – 18 أبريل 2021 .

وهنأ المجلس البلدي غريان، عبر حسابه على فيسبوك، في بيان، المدينة وليبيا بهذا الفوز، موضحًا أن النتائج أُعلنت بعد مشاركة دولية لمنتجي زيت الزيتون وفازت شركة المشكاة لإنتاج الزيت لصاحبها رجل الأعمال جلال الملوشي بالميدالية الفضية وشركة زيتونة غريان لصاحبها رجل الأعمال محمد سعيد بالميدالية البرونزية في المسابقة بعد مشاركة بمنتج ذو جودة عالية من إنتاج أشجار الزيتون الغرياني.

وختم البيان موضحًا أن مدينة غريان تشهد تسابق العديد من رجال الأعمال لإظهار جودة زيت الزيتون وإنتاجه بأفضل الطرق وزيادة الإنتاج لهذا المنتج المتميز و الذي يتوقع أن يكون من أحد أهم الموارد الاقتصادية المحلية للمدينة و التي تعكف عدة جهات على رأسها المجلس البلدي غريان وقطاع الزراعة في المدينة على إعداد و تنفيذ مشروع مضاعفة أعداد شجر الزيتون في غريان و الرفع من وعي استثماره بالشكل الصحيح و الجدوي الاقتصادية العالية و التي تتجاوز في حال نجاح الخطة مجموع المرتبات العامة التي تدخل إلى المدينة بالإضافة إلى بعث العديد من المشروعات و الوظائف المتعلقة بالزيتون و إنتاج الزيت.