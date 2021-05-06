وزير النفط يبحث مع مجلس الدولة إنشاء مصفاة تكرير في الجنوب

بحث وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون مع أعضاء مجلس الدولة عن مناطق الجنوب مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط في الجنوب الليبي لحل مشاكل توفر الوقود وغاز الطهي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بحث ملف التوظيفات، ومدى إمكانية إيجاد فرص عمل للخريجين ممن يسكنون المناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية، وتوفير الخدمات المناسبة للسكان، وإتاحة الفرص للشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ بعض الأعمال والمشاريع، وإعطاءها الأولوية في ذلك ضمن برامج التنمية المستدامة.

وجرى خلال اللقاء بحث إتاحة الفرصة لسكان مناطق الجنوب للاستفادة من خدمات طيران النفط، خاصه في الحالات الطارئة، وذلك نظراً لعدم توفر رحلات جوية من وإلى مطارات مدن الجنوب.

وأكد وزير النفط أن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل توفير كل ما يلزم من إمكانيات متاحة، وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تحقق تطلعات أهل الجنوب وترفع المعاناة عنهم.