حملة للتوعية بشأن تطعيم «كورونا» في سهل الجفارة والزهراء (صور)

زار الفريق الطبي التابع لمكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، منطقة سهل الجفارة والزهراء؛ للاطلاع على سير عمل حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد».

وخلال الزيارة، ألقى الفريق بعض المحاضرات التوعوية والتثقيفية حول أهمية التطعيم ضد فيروس «كورونا»، حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– حملة توعية حول تطعيم «كورونا» في غدامس

وفي الثاني من مايو الجاري، وصل الفريق الطبي إلى مدينة غدامس في إطار زياراته ضمن حملة التوعية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس «كورونا». وشهد المعهد العالي للمهن الشاملة بمدينة غدامس إلقاء بعض المحاضرات التوعوية والتثقيفية حول التطعيم خُصصت للأجهزة الأمنية والخدمية بالمدينة.

ويشرف على الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف». وفي إطار الحملة، أجرى الفريق الطبي سلسلة زيارات لمناطق ومدن غرب البلاد تم خلالها تفقد مراكز التطعيم وإقامة ورش عمل للعاملين في المؤسسات والمرافق الخدمية العاملة داخل المدن للتعريف بأهمية التطعيم.

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