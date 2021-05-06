بن شرادة: مستعدون لإلغاء اتفاق بوزنيقة ووضع معايير جديدة للمناصب السيادية

قال عضو لجنة المناصب السيادية عن مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن هناك خلافا مع لجنة المناصب السيادية عن مجلس النواب على القاعدة التي اختيرت بها معايير المناصب السيادية.

وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، “يبدو أن اللجنة في انفرادها اختارت قاعدة خاصة بها، وكان موقفها واضحا، وهو إسقاط بعض الأسماء، وهذا لن يرضى به مجلس الدولة” وفق قوله.

وتابع: “نريد قاعدة واضحة شفافة ومشاركة حسب الاتفاق السياسي لحماية هذه الأسماء قانونيا من أي طعن” على حد قوله.

وأضاف بن شرادة: “أبدينا في اجتماعنا مع لجنة النواب استعدادنا للاتفاق على أي قاعدة حتى إلغاء اتفاق بوزنيقة (1 – 2)، والجلوس مجددا لوضع معايير جديدة”.

وواصل عضو مجلس الدولة: “لا مشكلة لدينا إلا تطبيق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي لتكون غير قابلة للطعن القضائي أو أي مشاكل قضائية”.