تنتوش: الحكومة لم تتواصل معنا بشأن تعديلات الميزانية

قال عمر تنتوش، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، إن الحكومة لم تتواصل مع لجنة المالية ولم يتم التنسيق بيننا فيما يخص مراجعة الملاحظات الواردة على مقترح مشروع الميزانية .

وأضاف تنتوش، في تصريحات صحفية، أن الحكومة عملت بمعزل عن اللجنة، ما وسّع الهوّة بيننا بعدم تفاعلها رغم مراسلاتنا العديدة”.

وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل وتتسلّم مشروع الميزانية من رئاسة البرلمان، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على مراجعة كل الملاحظات على مشروع الميزانية تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب من جديد “.

وتابع:” سننتهي من الملاحظات في أسرع وقت ممكن، فاللجنة لم تطّلع بعدُ على تعديلات الحكومة لعدم تعاونها، ولا دراية لنا بالقيمة الأخيرة”.