دراسة إنشاء مصفاة لتكرير النفط في الجنوب

بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد إمحمد عون بمكتبه، اليوم الخميس، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط في الجنوب لحل مشكلات توفر الوقود وغاز الطهي.

وتطرق الاجتماع إلى ملف التوظيف، ومدى إمكانية إيجاد فرص عمل للخريجين ممن يسكنون المناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية، وكذلك توفير الخدمات المناسبة للسكان، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وناقش الاجتماع كذلك إتاحة الفرص للشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ بعض والمشاريع، وإعطاءها الأولوية في ذلك، إضافة إلى إتاحة الفرصة لسكان مناطق الجنوب للاستفادة واستعمال خدمات طيران النفط، خاصه في الحالات الطارئة، و ذلك نظرًا لعدم توفر رحلات جوية من وإلى مطارات مدن الجنوب.

وأكد الوزير أن الوزارة «لن تدخر جهدا في سبيل توفير كل ما يلزم من إمكانيات متاحة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تحقق تطلعات أهلنا في الجنوب و ترفع المعاناة عنهم».

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