الخارجية المغربية: ألمانيا تحارب دورنا الإقليمي في الملف الليبي

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن ألمانيا تحارب بلا هوادة الدور لإقليمي الذي يلعبه ‫المغرب وتحديدا في الملف الليبي.

وأوضح بيان الخارجية المغربية، “هناك محاربة مستمرة، ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين”.

وذكر بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، أن المملكة المغربية قررت استدعاء سفيرة جلالة الملك ببرلين للتشاور، بعد أن راكمت جمهورية ألمانيا الاتحادية ” المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة.

وأضاف البلاغ المغربي، أن ألمانيا “سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيراً لم يتم تفسيره لحد الآن”.

وتابع بلاغ وزارة الخارجية المغربية، “تشارك سلطات هذا البلد في مقاضاة أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية “.

وأشارت وزارة الخارجية المغربية، إلى أن ألمانيا، “راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة، وسجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيراً لم يتم تفسيره لحد الآن”.

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