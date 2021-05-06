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الكوني يزور الجنوب لمناقشة توحيد المؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال الكوني إنه التقى عددا من الشخصيات في مختلف مناطق البلاد لمناقشة آليات توحيد المؤسسة العسكرية، كاشفا عن زيارة يؤديها اليوم إلى الجنوب في ذات الإطار.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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