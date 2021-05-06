الكوني يزور الجنوب لمناقشة توحيد المؤسسة العسكرية

قال الكوني إنه التقى عددا من الشخصيات في مختلف مناطق البلاد لمناقشة آليات توحيد المؤسسة العسكرية، كاشفا عن زيارة يؤديها اليوم إلى الجنوب في ذات الإطار.
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قناة ليبيا
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