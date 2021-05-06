“سبل السلام” تضبط شاحنتين لتهريب الوقود إلى تشاد يقودها سودانيين 

أخبارليبيا24

كشفت كتيبة “سُبل السلام” في الكفرة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أن إحدى الدوريات التابعة للكتيبة تمكنت من ضبط شاحنتين لتهريب الوقود إلى تشاد يقودها أشخاص من الجنسية السودانية.

وأضافت الكتيبة أن الشاحنتين تم ضبطهما عندما كانتا في طريق العودة قادمة من دولة تشاد مؤكدة أنه تم ضبطها القبض على المهربين غرب مدينة تازربو.

وأشارت كتيبة “سبل السلام” إلى أن ضبط الشاحنتين تم أثناء إحدى الدوريات خلال الأيام الماضية والتي تستمر لعدة أيام جابت خلالها مساحات شاسعة من الصحراء الجنوبية والشرقية والغربية لتأمينها.

واكدت الكتيبة أن الدوريات مستمرة في الجنوب والشرق والغرب، مشددة على أنها ستضرب كل من تسوء له نفسه المساس بأمن وقوت الليبيين.