تصاعد التوتر بين المغرب وألمانيا والملف الليبي في قلب الخلافات

قرر المغرب اليوم الخميس استدعاء سفيرته في ألمانيا من أجل التشاور، بعد أن “راكمت جمهورية ألمانيا الاتحادية المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة” بحسب بيان للخارجية المغربية.

واتهمت الرباط ألمانيا بأنها تحارب دورها الإقليمي في عدد من الملفات ذات الأهمية وعلى رأسها الملف الليبي حيث قالت إن “هناك محاربة مستمرة، ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين”.

ورغم محاولات التهدئة في الأشهر الأخيرة لكن كانت هناك خلافات واضحة بين برلين والرباط بسبب بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث يعتبر بيان اليوم تصعيدا وترى المغرب أنه موقف عدائي فرض استدعاء السفيرة.

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