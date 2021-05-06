المصرف المركزي: إعلان تقييم أصول الليبية للاستثمار يعد امتثالا لمعايير الشفافية

أكد مصرف ليبيا المركزي أن الإعلان عن تقييم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها خطوة تمثل امتثالا لمعايير الشفافية والإصلاح.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن محافظ المصرف الصديق الكبير شارك أمس الاربعاء في الإعلان عن تقييم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها كما شارك في حضور الإعلان رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار عبدالحميد الدبيبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وعدد من الوزراء والأكاديميين.

وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، أن النتائج النهائية لتقييم أصولها لسنة 2019 مؤكدة أن إجمالي قيمة الأصول بلغ نحو 68.4 مليار دولار وتشمل أصول المؤسسة التي جرى تقييمها النقد وما يعادله والمحافظ الاستثمارية وأصول الشركات والعقارات وبنود الميزانية الأخرى.