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الدبيبة: يرحب بوفد المنطقة الشرقية ويؤكد عزم حكومته على توحيد المؤسسات

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

رحب دبيبة بزيارة الوفد من المنطقة الشرقية، مؤكدا أن حكومته تعمل على لم شمل الليبيين وتوحيد البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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