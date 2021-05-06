الدبيبة: يرحب بوفد المنطقة الشرقية ويؤكد عزم حكومته على توحيد المؤسسات

رحب دبيبة بزيارة الوفد من المنطقة الشرقية، مؤكدا أن حكومته تعمل على لم شمل الليبيين وتوحيد البلاد.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
اللافي يلتقي السفير السعودي بمقر إقامته في تونس
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
المصرف المركزي: إعلان تقييم أصول الليبية للاستثمار يعد امتثالا لمعايير الشفافية
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الجيش الأميركي: الصاروخ الصيني سيعود بشكل خارج عن السيطرة
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
الردع يضبط أفراد عصابة تورطت في عملية خطف وابتزاز في 2019
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك