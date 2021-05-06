الدبيبة: يرحب بوفد المنطقة الشرقية ويؤكد عزم حكومته على توحيد المؤسسات

رحب دبيبة بزيارة الوفد من المنطقة الشرقية، مؤكدا أن حكومته تعمل على لم شمل الليبيين وتوحيد البلاد.

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