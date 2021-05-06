ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي تصل إلى 4 ساعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال على الجناح الشرقي للشبكة ستكون ما بين 3 و4 ساعات، اليوم.

فيما لن يكون هناك طرح للأحمال على الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة، حسب نشرة طرح الأحمال اليومية المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع فيسبوك.

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