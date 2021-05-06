شركة الكهرباء: جباية الديون المتراكمة بمدينة ترهونة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون المتراكمة بمدينة ترهونة .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام دائرة خدمات المستهلكين الداوون التابعة لإدارة خدمات المستهلكين ترهونة بتنفيذ حملتها الميدانية لإزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون المتراكمة برفقة أفراد من مركز حماية الطاقة الكهربائية الداوون التابعة لإدارة حماية الطاقة الكهربائية الشقيقة.

وأشارت الشركة إلى إزالة التوصيلات غير الشرعية بمنطقة سوق الجمعة بترهونة وجباية الديون المتراكمة علي أصحاب المزارع بالمنطقة وحثهم على تسوية أوضاع توصيلاتهم وسداد ما عليهم من ديون، وتركيب عدادات للتوصيلات غير الشرعية .