مسؤول بالمصرف المركزي: إحالة قيمة 3 أشهر من منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف

كشف مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي، آخر إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء.

وقال السيوي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن منحة الزوجة والأبناء أُحيلت اليوم الخميس إلى المصارف التجارية لـ3 أشهر عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكانت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، عقدت أول من أمس الثلاثاء، اجتماعاً ضم عدد من مديري الإدارات بمصرف ليبيا المركزي وبحضور مدراء المصارف التجارية ومدير مشروع منحة الزوجة والأبناء والمراقب المالي بوزارة الشؤون الاجتماعية .

وتناول الاجتماع السبل الكفيلة والآليات التى تضمن وصول منحة الزوجة والأبناء إلى كافة مستحقيها بأيسر السبل، وتم الاتفاق على أن تباشر الوزارة إحالة المنحة للمصارف خلال هذا الأسبوع.

وتم الاتفاق على كامل القيمة المخصصة من وزارة الشؤون الاجتماعية للمصارف التجارية والتي بدورها ستشرع في إضافة المبالغ لحسابات الأسر المستفيدة، حتى تتوفر لديها السيولة الكافية لمواجهة الطلب والسحوبات من حسابات المستفيدين من علاوة الأبناء.