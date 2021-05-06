مباحثات مصرية تركية حول الوضع في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا بحثت عددا من الموضوعات منها ليبيا.

وأكدت الوزارة في بيان مشترك اليوم الخميس أن المباحثات بين وفدي مصر وتركيا التي عقدت في القاهرة وتواصلت ليومين برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا “سادات أونال“ كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وأضافت الوزارة أن الجانبان سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.