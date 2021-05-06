مصر: ناقشنا مع تركيا الوضع بليبيا في مشاورات القاهرة الاستكشافية

أفادت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بأن المُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، اختتمت، فاعلياتها اليوم، بعد يومين من المداولات، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير “سادات أونال”.

وبحسب البيان الصادر، فإن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية.

وأوضح البيان، أن المناقشات تطرقت إلى عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

واختتم البيان:” سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.”