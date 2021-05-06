خلفاً لعماد الطرابلسي.. المجلس الرئاسي يكلف حسين العائب بمهام رئيس المخابرات.. من هو؟

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، تكليف حسين محمد خليفة العائب، بمهام رئيس جهاز المخابرات في البلاد، خلفا لعماد الطرابلسي.

وقال المجلس، في بيان، إنه “تم تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية”.

وأضاف: “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 5 مايو/ أيار الجاري، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه”.

ويخلف العائب، الطرابلسي، الذي كلفه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج، العام الماضي.

ورئيس المخابرات من المناصب التي يعينها رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، ويأتي القرار في إطار سلسلة تعيينات جديدة يقوم بها رئيس المجلس محمد المنفي منذ توليه مهامه في 16 مارس/ آذار الماضي.

وعمل العائب لسنوات في جهاز المخابرات، وهو مقيم في العاصمة طرابلس، وترجع أصوله لمدينة “الجبل الغربي”، غربي ليبيا. ‎

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