خارجية تركيا: أنقرة وبرلين تتفقان على مغادرة المرتزقة الأراضي الليبية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس أن أنقرة وبرلين تتفقان على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة الأجانب ليبيا، لكن أنقرة لديها اتفاق ثنائي مع الحكومة الليبية بشأن تمركز قواتها هناك وينبغي عدم الخلط بينها وبين المرتزقة الأجانب.

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الألماني هايكو ماس، إن برلين وأنقرة متفقتان على ضرورة إخراج “المرتزقة” من ليبيا، واستدرك بالقول “إن إنهاء الدعم المقدَّم بناءً على اتفاقية ثنائية لن يكون في صالح ليبيا”.

من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني على ضرورة دعم الانتقال السياسي بشكل سليم في ليبيا، وإخراج المرتزقة، لأن هناك تحديات داخلية.