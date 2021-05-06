أمين عام الناتو يشارك في اجتماع أوروبي يبحث حظر الأسلحة على ليبيا

قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، يشارك في جزء من اجتماع الوزراء الأوروبيين، حيث سيتمحور النقاش حول ضرورة إيجاد اتفاق للتعاون بين بعثة الناتو (سي جاردن) وعملية إيريني الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة أنباء أكي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وفق ما أعلنه وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل في 7 من مايو2020، حيث قال بوريل آنذاك إن العملية (تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، حتى في وقت تحارب فيه الدول الأعضاء جائحة كورونا) .

وتحل “إيريني” محل مهمة “صوفيا” التي كان الاتحاد الأوروبي أطلقها عام 2015، لكن “إيريني” على عكسها مكلفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة دون التدخل في عمليات الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.