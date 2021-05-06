إحباط عملية تهريب كمية من الشماريخ والسجائر بمعبر رأس الجدير

تمكن أعوان محافظة شرطة الحدود بمعبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا من إحباط عملية تهريب كمية من الشماريخ والسجائر.

وتمت العملية أثناء تقدم شخص لإتمام إجراءات الدخول لتونس, حيث تم تسخير مصالح الجمارك قصد تفتيشه ووسيلة نقله, العثور على 558 شمروخ و3320 علبة سجائر.

كما تم حجز المواد المذكورة من قبل المصالح الديوانية وتحرير محضر في الغرض وإحالة المعني إلى فرقة الشرطة العدلية بالمحافظة. وباستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه من أجل “مسك وحيازة مواد حارقة بدون إذن قانوني”.

وفي سياق متصل, أحبطت وحدات الحرس الوطني بكل من أقاليم قابس وسليانة وتطاوين بتاريخ 4 مايو الجاري 4 عمليات تهريب كميات هامة من الأجهزة والملابس, إضافة إلى 3000 لتر من المحروقات و1840 كغ من التفاح. بلغت القيمة الجملية للمحجوزات 301 ألف دينار