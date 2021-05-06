خلفًا للطرابلسي .. الرئاسي يكلف “حسين العائب” بمهام رئاسة جهاز المخابرات | من هو؟

أخبار ليبيا 24 – خبر
كلف المجلس الرئاسي في قرار صدر عنه اليوم الخميس، حسين محمد العائب، بمهام رئاسة جهاز المخابرات الليبية، خلفا لعماد الطرابلسي .
وشدد القرار رقم “17” الصادر اليوم الخميس بضرورة العمل به من تاريخ صدوره في 5 مايو الجاري، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه”.
ويخلف العائب، الطرابلسي، الذي كلفه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج، العام الماضي.
وعمل العائب لسنوات في جهاز المخابرات، وهو مقيم في طبرق، وترجع أصوله لمدينة “الجبل الغربي”، غربي ليبيا.
وكان عقيد “حسين العايب الصويعي” يشغل منصب مدير أعمال “عبدالله السنوسي” و يرأس شركة الخليج للخدمات السياحية سابقاً.
يذكر أن ” الصويعي” قد تم ترشيحه لمنصب وكيل وزارة الداخلية في حكومة علي زيدان .
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