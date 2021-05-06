أمن بنغازي: ضبط حفيد متهم بسرقة مجوهرات جدته

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص متهم بسرقة مجوهرات جدته بالتعاون مع ثلاثة أشخاص آخرين.

وبينت مديرية أمن بنغازي أن فسم البحث الجنائي تلقى معلومات تفيد بسرقة مجوهرات وبيعها لمحل في منطقة السرتي، فتم تكليف أعضاء التحريات بالقسم بالانتقال إلى المحل حيث وجدوا أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم بالسرقة فجرى ضبطهم ونقلهم إلى القسم وبالاستدلال معهم اعترف الأول بسرقة المجوهرات التي هي عبارة عن عقد عيار 21 وخاتمان مؤكدا أنه تصرف في الخاتمين وقام ببيعهما بمبلغ 2500 وأعترف بأن من كانو معه شركائه في جريمة السرقة وأن هذه المجوهرات تخص جدته.

وأشارت مديرية أمن بنغازي أن المتهم الثاني اعترف بإخفاء العقد في إحدى المدارس بمنطقة الليتي وأخذ مبلغ 900 ثمن أخفائه العقد المسروق وبأنتقال أعضاء التحريات وبرفقتهم المدعو الثاني إلى مكان إخفاء العقد تم العثور عليه وتحريزه بالمحظر.

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى استدعاء صاحبة المجوهرات والتي أفادت بأن العقد يزن 192جرام عيار 21 حيث يقدر سعر العقد حاليا 40000 وأظهرت عقد الشراء وتم إرفاق صوره منه بالمحضر وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للإجراء .