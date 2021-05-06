سفارات خمس دول كبرى تؤكد أهمية دعم المؤسسات للتجهيز للانتخابات

أكدت سفارات ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا الولايات المتحدة في ليبيا، على أهمية دعم المؤسسات للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد.

وذكرت سفارات الدول الخمس في بيان مشترك بأن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021 ، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021.

وأردف البيان أنه بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، مؤكدة أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات ، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570.