مصر – تركيا: معطيات تغير الاستراتيجيات؟

يجري وفد تركي زيارة إلى القاهرة، زيارة هي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. القطيعة بين البلدين استمرت 8 سنوات، وأفرزت اختلافات كبيرة بين البلدين سواء في ليبيا أو في شرق المتوسط، ناهيك عن منح أنقرة تسهيلات لقيادات مصرية معارضة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. الآن الحذر هو سيد الموقف بالنظر إلى حالة التدهور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين. هل تنقية الأجواء ستنعكس إيجابا على الوضع في المنطقة؟ كيف سيتوصل الطرفان إلى إعادة بناء الثقة؟ النقاش مع: جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر وبكير أتاجان، مدير معهد إسطنبول للفكر وحسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف.

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