5 دول كبرى تدعو لعدم التلكؤ في إجراء الانتخابات الليبية

أكد سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا لدى ليبيا، في بيان مشترك، الخميس، دعم بلدانهم للمسيرة السياسية في ليبيا، ودعوا لإجراء الانتخابات في موعدها دون تلكؤ.

وذكّر البيان بأن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على الدستور والأساس القانوني لهذه الانتخابات بحلول 1 يوليو، بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، مضيفا أن الاستعدادات الفنية واللوجستية ستكون حاسمة.

وأشار البيان إلى أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات معطلة في الهيئات ذات الصلة لضمان إنجاز التحضيرات في غضون الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن

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