المركز الوطني للاستشعار عن بعد: الخميس أول أيام عيد الفطر

أعلن المركز الوطني للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن يوم الخميس هو غُرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر وسيتم الإعلان عنه بعد غروب يوم الثلاثاء من قبل الجهات المختصة في الدولة الليبية.

وأكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في بيان له أنه يستحيل رؤية الهلال يوم الثلاثاء وقت الغروب لأنه لم يولد بعد، فسيكون زمن الاقتران فلكياً لشهر شوال يوم الثلاثاء على تمام الساعة 21:00(التاسعة مساءً) بتوقيت ليبيا مضيفا أن كل من يدعي أنه رأى الهلال فقد هُيئ له فلا يمكن رؤية شئ غير موجود، وبذلك سيكون يوم الاربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وأضاف المركز أن هلال شهر شوال سيكون فوق الأفق بعد غروب شمس يوم الأربعاء 12 مايو 2021م ويمكن رؤيته بكافة المدن الليبية ودول العالم، وبذلك يكون يوم الخميس هو غُرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك وسيتم الإعلان عنه بعد غروب يوم الثلاثاء من قبل الجهات المختصة في الدولة الليبية.

وأشار المركز إلى حجم الهلال بعد غروب يوم الأربعاء مؤكدا أنه يمكن أن يعتقد البعض أنه هلال ثاني يوم لكبر حجمه، والسبب أن عمر الهلال وقت الغروب حينها سيكون 22 ساعة ويمكث فوق الأفق 46 دقيقة في مدينة طرابلس.

ولفت المركزإلى أنه عند رصد هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م سيكون كوكب عطارد منخفضاً جهة الشمال الغربي ويمكن رؤيته بالعين المجردة ويغرب عند الساعة التاسعة والنصف ليلاً، كما يكون كوكب الزهرة منخفضاً جداً جهة الشمال الغربي وتصعب قليلاً رؤيته بالعين المجردة ويغرب قبل الساعة التاسعة ليلا بقليل بالإضافة لوجود الكوكب الأحمر المريخ مرتفعاً قليلاً ومائلا لجهة الشمال الغربي ويمكن مشاهدته بالعين المجردة ويغرب بعد الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً.