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خلال استقباله لهم بمقر مجلس الوزراء بطرابلس أعيان ومشايخ وعمداء بلديات المنطقة الشرقية يدعون “الدبيبة ” زيارة مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 06 مايو 2021 ( وال )-  دعا أعيان ومشايخ وعمداء بلديات المنطقة الشرقية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”  زيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.

جاءت دعوة أعيان ومشايخ وعمداء بلديات المنطقة الشرقية خلال استقبال ” الدبيبة ” لهم اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية؛ فقد أكد أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية” للدبيبة ” خلال اللقاء على  وحدة ليبيا ولم شمل أبنائها على كلمة واحدة ، كما طالبوا بضرورة الإسراع في زيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية”.

وأضاف المكتب الإعلامي، عبر صفحته على فيسبوك، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية بحث خلال اللقاء احتياجات هذه البلديات والمشاكل التي تعانيها وسبل تذليلها. (وال- طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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