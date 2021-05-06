وفد فني تابع للخطوط الجوية التركية يزور مطار معيتيقة

زار وفد فني تابع لشركة الخطوط الجوية التركية مطار معيتيقة الدولي اليوم الخميس لمعاينة وتقييم المطار ومرافقه وتحديد إمكانية تشغيل رحلات جوية تجارية بين البلدين .

وبين مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات أن الوفد التركي أجرى خلال الزيارة جولة تفقدية لبعض مرافق المطار بما في ذلك محطة الركاب ومنطقة فرز وتجميع الحقائب وبرج المراقبة الجوية وساحة وقوف الطائرات بإلاضافة إلى فحص أجهزة تفتيش الحقائب الآلية والتعرف على الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المسافرين منذ وصولهم المطار وحتى مغادرته وذلك للتأكد من مطابقتها لما تنص عليه التوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني

وكان في استقبال الوفد مدير عام مطار معيتيقة الدولي ومدير إدارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة ومدير مكتب الأمن بمصلحة الطيران المدني ومدير مكتب الأمن والسلامة ورؤساء الأقسام الفنية بالمطار.