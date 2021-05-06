فوضى أسعار في مسلاتة.. وغياب الرقابة يعمق الأزمة

يشكو المواطنون في مدينة مسلاتة من ارتفاع اسعار السلع وشح السيولة وسط غياب الأجهزة الرقابة لردع فوضى الأسعار الحاصلة.

وعبّر أهالي مسلاتة عن انزعاجهم من تردي الوضع الاقتصادي الذي ضرب عموم ليبيا وتضرر منه المواطن بشكل مباشر رغم محاولات المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد تدارك الأمر المعقد منذ سنوات.

وتراجعت القوة الشرائية للمواطنين بسبب شح السيولة النقدية وانخفاض قيمة الدينار في إشارة لحدوث تضخم عام مازال لم يكشف عنه المصرف المركزي في نشراته الموسمية وتأخر صدورها عن العام الربع الاول من العام الجاري.

وبحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من المصارف بالمنطقة الشرقية قبل ايام، تأثير الكتلة النقدية وسعر الصرف على الأسعار في السوق المحلية، فيما يأمل المواطنون بأن تتوفر السلع وتتراجع الأسعار في ظل جهود حكومة الوحدة.

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