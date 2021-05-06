اللافي: نثمن الدعم الأمريكي للاستقرار الأمني والعسكري وتوحيد المؤسسات الليبية

التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الخميس بالسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال زيارته إلى تونس.

وقال اللافي في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″،

“في إطار التشاور المتواصل بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، التقيت بالعاصمة التونسية، سعادة السفير “ريتشارد ب. نورلاند” سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، الذي أكد على تواصل دعم الولايات المتحدة لجهود المجلس الرئاسي، الذي يقوم بها على صعيد توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة لعمله على ملف المصالحة الوطنية، ومشروع الانتخابات”.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي: “الولايات المتحدة الأمريكية دعمت السلطة التنفيذية المنتخبة من الحوار السياسي، المتمثلة فى المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية، ونحن نثمن استمرارها في دعم المسار الديمقراطي، والاستقرار الأمني والعسكري، ودعم توحيد المؤسسات”.